|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит
|17
|0
|0
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2004
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|2:5
|Зенит (Санкт-Петербург)
|08.11.2004
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:3
|ФК Москва (Москва)
|31.10.2004
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|1:3
|Зенит (Санкт-Петербург)
|20.09.2004
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|3:1
|Торпедо (Москва)
|30.08.2004
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|0:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|21.08.2004
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:0
|Спартак (Москва)
|15.08.2004
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|25.07.2004
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|0:3
|Зенит (Санкт-Петербург)
|17.07.2004
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:2
|Локомотив (Москва)
|10.07.2004
|1' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|1:3
|Зенит (Санкт-Петербург)
|03.07.2004
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|22.05.2004
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:0
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|01.05.2004
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|0:3
|Зенит (Санкт-Петербург)
|25.04.2004
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|3:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|07.04.2004
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|4:3
|Рубин (Казань)
|03.04.2004
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|3:3
|Зенит (Санкт-Петербург)