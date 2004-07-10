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    Даниил Кирицэ - статистика

    Имя Даниил
    Отчество .
    Фамилия Кирицэ
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 марта 1977 (45 лет)
    Рост 181
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зенит 17 0 0 2 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2004 1' -90' Ротор (Волгоград) 2:5 Зенит (Санкт-Петербург)
    08.11.2004 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 2:3 ФК Москва (Москва)
    31.10.2004 1' -90' Сатурн (Раменское) 1:3 Зенит (Санкт-Петербург)
    20.09.2004 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 3:1 Торпедо (Москва)
    30.08.2004 1' -90' Динамо (Москва) 0:2 Зенит (Санкт-Петербург)
    21.08.2004 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 2:0 Спартак (Москва)
    15.08.2004 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 0:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    25.07.2004 1' -90' Алания (Владикавказ) 0:3 Зенит (Санкт-Петербург)
    17.07.2004 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 0:2 Локомотив (Москва)
    10.07.2004 1' -90' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 1:3 Зенит (Санкт-Петербург)
    03.07.2004 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 2:1 Зенит (Санкт-Петербург)
    22.05.2004 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 1:0 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    01.05.2004 1' -90' Спартак (Москва) 0:3 Зенит (Санкт-Петербург)
    25.04.2004 1' -90' Торпедо (Москва) 3:1 Зенит (Санкт-Петербург)
    07.04.2004 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 4:3 Рубин (Казань)
    03.04.2004 1' -90' ЦСКА (Москва) 3:3 Зенит (Санкт-Петербург)
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