|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив
|10
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.07.2003
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:1
|Рубин (Казань)
|19.06.2003
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|0:2
|Локомотив (Москва)
|09.05.2003
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|3:0
|Локомотив (Москва)
|05.05.2003
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|2:0
|Локомотив (Москва)
|24.04.2003
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:0
|Торпедо-Металлург (Москва)
|19.04.2003
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|3:2
|Локомотив (Москва)
|11.04.2003
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:2
|Торпедо (Москва)
|06.04.2003
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:1
|Локомотив (Москва)
|22.03.2003
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|15.03.2003
|1' -90'
|Уралан (Элиста)
|1:2
|Локомотив (Москва)