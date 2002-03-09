|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит
|9
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.08.2002
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:1
|Уралан (Элиста)
|03.08.2002
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|1:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|30.07.2002
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:1
|Спартак (Москва)
|24.07.2002
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|1:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|16.07.2002
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:2
|Сатурн (Раменское)
|17.03.2002
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|13.03.2002
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:0
|Ротор (Волгоград)
|09.03.2002
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|2:0
|Зенит (Санкт-Петербург)