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    Мохамед Камара - статистика

    Имя Мохамед
    Отчество .
    Фамилия Камара
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 декабря 1981 (41 год)
    Рост 177
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Факел 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.09.2001 1' -90' Факел (Воронеж) 4:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
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