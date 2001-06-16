|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА
|13
|-6
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.08.2001
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|0:0
|ЦСКА (Москва)
|11.08.2001
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|04.08.2001
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|0:0
|ЦСКА (Москва)
|28.07.2001
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|2:1
|Ротор (Волгоград)
|22.07.2001
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:3
|ЦСКА (Москва)
|18.07.2001
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:1
|Спартак (Москва)
|11.07.2001
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|0:0
|ЦСКА (Москва)
|30.06.2001
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|2:0
|Динамо (Москва)
|24.06.2001
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|4:0
|Сокол (Саратов)
|16.06.2001
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:1
|ЦСКА (Москва)
|11.06.2001
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|06.04.2001
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:1
|Торпедо (Москва)
|31.03.2001
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|1:0
|ЦСКА (Москва)