|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит
|11
|2
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.11.2006
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:0
|Томь (Томск)
|08.11.2006
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|05.11.2006
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|22.10.2006
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|4:1
|Локомотив (Москва)
|10.09.2006
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:3
|Зенит (Санкт-Петербург)
|06.08.2006
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|12.07.2006
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|0:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|14.05.2006
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:0
|Рубин (Казань)
|06.05.2006
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|3:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|26.03.2006
|1' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|1:3
|Зенит (Санкт-Петербург)
|19.03.2006
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:1
|Сатурн (Раменское)