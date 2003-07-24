|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА
|25
|5
|0
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2003
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|3:2
|ЦСКА (Москва)
|25.10.2003
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|3:0
|Ротор (Волгоград)
|20.10.2003
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|0:0
|ЦСКА (Москва)
|04.10.2003
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:1
|Динамо (Москва)
|27.09.2003
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:1
|ЦСКА (Москва)
|20.09.2003
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|3:2
|Черноморец (Новороссийск)
|31.08.2003
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:1
|Сатурн (Раменское)
|24.08.2003
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|3:0
|Крылья Советов (Самара)
|02.08.2003
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:1
|ЦСКА (Москва)
|24.07.2003
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|2:0
|Уралан (Элиста)
|19.07.2003
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|3:2
|ЦСКА (Москва)
|15.07.2003
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:3
|ЦСКА (Москва)
|11.07.2003
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|2:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|28.06.2003
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|4:1
|ЦСКА (Москва)
|22.06.2003
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|2:0
|Торпедо (Москва)
|12.06.2003
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|2:2
|Шинник (Ярославль)
|31.05.2003
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|0:2
|ЦСКА (Москва)
|18.05.2003
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|0:1
|ЦСКА (Москва)
|09.05.2003
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|2:2
|ЦСКА (Москва)
|05.05.2003
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|2:0
|Локомотив (Москва)
|19.04.2003
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|12.04.2003
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:3
|ЦСКА (Москва)
|06.04.2003
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|3:2
|Спартак (Москва)
|22.03.2003
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:2
|ЦСКА (Москва)