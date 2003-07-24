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    Игорь Яновский - статистика

    Имя Игорь
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Яновский
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 августа 1974 (48 лет)
    Рост 187
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЦСКА 25 5 0 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.11.2003 1' -90' Рубин (Казань) 3:2 ЦСКА (Москва)
    25.10.2003 1' -90' ЦСКА (Москва) 3:0 Ротор (Волгоград)
    20.10.2003 1' -90' Спартак (Москва) 0:0 ЦСКА (Москва)
    04.10.2003 1' -90' ЦСКА (Москва) 1:1 Динамо (Москва)
    27.09.2003 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 0:1 ЦСКА (Москва)
    20.09.2003 1' -90' ЦСКА (Москва) 3:2 Черноморец (Новороссийск)
    31.08.2003 1' -90' ЦСКА (Москва) 1:1 Сатурн (Раменское)
    24.08.2003 1' -90' ЦСКА (Москва) 3:0 Крылья Советов (Самара)
    02.08.2003 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:1 ЦСКА (Москва)
    24.07.2003 1' -90' ЦСКА (Москва) 2:0 Уралан (Элиста)
    19.07.2003 1' -90' Торпедо (Москва) 3:2 ЦСКА (Москва)
    15.07.2003 1' -90' Локомотив (Москва) 1:3 ЦСКА (Москва)
    11.07.2003 1' -90' ЦСКА (Москва) 2:2 Зенит (Санкт-Петербург)
    28.06.2003 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 4:1 ЦСКА (Москва)
    22.06.2003 1' -90' ЦСКА (Москва) 2:0 Торпедо (Москва)
    12.06.2003 1' -90' ЦСКА (Москва) 2:2 Шинник (Ярославль)
    31.05.2003 1' -90' Крылья Советов (Самара) 0:2 ЦСКА (Москва)
    18.05.2003 1' -90' Алания (Владикавказ) 0:1 ЦСКА (Москва)
    09.05.2003 1' -90' Сатурн (Раменское) 2:2 ЦСКА (Москва)
    05.05.2003 1' -90' ЦСКА (Москва) 2:0 Локомотив (Москва)
    19.04.2003 1' -90' ЦСКА (Москва) 0:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    12.04.2003 1' -90' Динамо (Москва) 2:3 ЦСКА (Москва)
    06.04.2003 1' -90' ЦСКА (Москва) 3:2 Спартак (Москва)
    22.03.2003 1' -90' Ротор (Волгоград) 1:2 ЦСКА (Москва)
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