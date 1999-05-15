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    Сергей Юран - статистика

    Имя Сергей
    Отчество Николаевич
    Фамилия Юран
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 июня 1969 (53 года)
    Рост 182
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спартак 18 3 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.08.1999 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Спартак (Москва)
    28.07.1999 1' -90' Спартак (Москва) 4:1 Зенит (Санкт-Петербург)
    21.07.1999 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:2 Спартак (Москва)
    11.07.1999 1' -90' Спартак (Москва) 4:1 Ротор (Волгоград)
    07.07.1999 1' -90' Крылья Советов (Самара) 3:1 Спартак (Москва)
    03.07.1999 1' -90' Спартак (Москва) 2:2 Динамо (Москва)
    27.06.1999 1' -90' Локомотив (Москва) 0:3 Спартак (Москва)
    29.05.1999 1' -90' Торпедо (Москва) 0:0 Спартак (Москва)
    22.05.1999 1' -90' Спартак (Москва) 1:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    15.05.1999 1' -90' Ротор (Волгоград) 3:3 Спартак (Москва)
    09.05.1999 1' -90' Спартак (Москва) 1:0 ЦСКА (Москва)
    05.05.1999 1' -90' Спартак (Москва) 3:1 Сатурн (Раменское)
    02.05.1999 1' -90' Спартак (Москва) 2:0 Черноморец (Новороссийск)
    25.04.1999 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 1:2 Спартак (Москва)
    21.04.1999 1' -90' Спартак (Москва) 0:1 Торпедо (Москва)
    17.04.1999 1' -90' Спартак (Москва) 4:1 Шинник (Ярославль)
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