|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак
|18
|3
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.08.1999
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Спартак (Москва)
|28.07.1999
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|4:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|21.07.1999
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:2
|Спартак (Москва)
|11.07.1999
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|4:1
|Ротор (Волгоград)
|07.07.1999
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|3:1
|Спартак (Москва)
|03.07.1999
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|2:2
|Динамо (Москва)
|27.06.1999
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|0:3
|Спартак (Москва)
|29.05.1999
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:0
|Спартак (Москва)
|22.05.1999
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|1:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|15.05.1999
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|3:3
|Спартак (Москва)
|09.05.1999
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|1:0
|ЦСКА (Москва)
|05.05.1999
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|3:1
|Сатурн (Раменское)
|02.05.1999
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|2:0
|Черноморец (Новороссийск)
|25.04.1999
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:2
|Спартак (Москва)
|21.04.1999
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|0:1
|Торпедо (Москва)
|17.04.1999
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|4:1
|Шинник (Ярославль)