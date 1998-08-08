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    Юрий Шишкин - статистика

    Имя Юрий
    Отчество Николаевич
    Фамилия Шишкин
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 9 января 1963 (60 лет)
    Рост 192
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Крылья Советов 16 -17 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.10.1998 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:3 Локомотив (Москва)
    17.10.1998 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 2:0 Крылья Советов (Самара)
    03.10.1998 1' -90' Крылья Советов (Самара) 3:0 Черноморец (Новороссийск)
    26.09.1998 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:0 Крылья Советов (Самара)
    20.09.1998 1' -90' Крылья Советов (Самара) 0:0 Ротор (Волгоград)
    09.09.1998 1' -90' Торпедо (Москва) 1:0 Крылья Советов (Самара)
    30.08.1998 1' -90' Крылья Советов (Самара) 0:2 ЦСКА (Москва)
    22.08.1998 1' -90' Спартак (Москва) 2:2 Крылья Советов (Самара)
    15.08.1998 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:0 Тюмень (Тюмень)
    08.08.1998 1' -90' Балтика (Калининград) 1:1 Крылья Советов (Самара)
    01.08.1998 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    29.07.1998 1' -90' Крылья Советов (Самара) 2:0 Уралан (Элиста)
    18.04.1998 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 3:0 Крылья Советов (Самара)
    11.04.1998 1' -90' Уралан (Элиста) 1:0 Крылья Советов (Самара)
    28.03.1998 1' -90' Жемчужина (Сочи) 0:2 Крылья Советов (Самара)
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