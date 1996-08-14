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    Дмитрий Черышев - статистика

    Имя Дмитрий
    Отчество Николаевич
    Фамилия Черышев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 мая 1969 (53 года)
    Рост 169
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 31 17 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.1996 1' -90' Торпедо-Лужники (Москва) 2:5 Динамо (Москва)
    19.10.1996 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 3:2 Динамо (Москва)
    12.10.1996 1' -90' Спартак (Москва) 3:1 Динамо (Москва)
    02.10.1996 1' -90' Динамо (Москва) 2:1 Крылья Советов (Самара)
    28.09.1996 1' -90' Локомотив НН (Нижний Новгород) 2:0 Динамо (Москва)
    14.09.1996 1' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 0:1 Динамо (Москва)
    05.09.1996 1' -90' Динамо (Москва) 2:3 ЦСКА (Москва)
    24.08.1996 1' -90' Ротор (Волгоград) 0:1 Динамо (Москва)
    17.08.1996 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:2 Динамо (Москва)
    14.08.1996 1' -90' Динамо (Москва) 4:2 Локомотив (Москва)
    10.08.1996 1' -90' Динамо (Москва) 3:1 Балтика (Калининград)
    23.07.1996 1' -90' Динамо (Москва) 2:2 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    20.07.1996 1' -90' Алания (Владикавказ) 4:2 Динамо (Москва)
    16.07.1996 1' -90' Динамо (Москва) 1:0 Торпедо-Лужники (Москва)
    10.07.1996 1' -90' Уралмаш (Екатеринбург) 1:4 Динамо (Москва)
    06.07.1996 1' -90' Динамо (Москва) 1:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    03.07.1996 1' -90' Динамо (Москва) 2:1 Спартак (Москва)
    18.05.1996 1' -90' Крылья Советов (Самара) 0:2 Динамо (Москва)
    08.05.1996 1' -90' Текстильщик (Камышин) 0:0 Динамо (Москва)
    04.05.1996 1' -90' Динамо (Москва) 4:0 Лада-Тольятти (Тольятти)
    27.04.1996 1' -90' ЦСКА (Москва) 1:1 Динамо (Москва)
    21.04.1996 1' -90' Динамо (Москва) 0:1 Ротор (Волгоград)
    14.04.1996 1' -90' Локомотив (Москва) 0:0 Динамо (Москва)
    08.04.1996 1' -90' Динамо (Москва) 1:1 Черноморец (Новороссийск)
    31.03.1996 1' -90' Динамо (Москва) 1:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    16.03.1996 1' -90' Балтика (Калининград) 0:0 Динамо (Москва)
    11.03.1996 1' -90' Жемчужина (Сочи) 1:3 Динамо (Москва)
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