|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|31
|17
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.1996
|1' -90'
|Торпедо-Лужники (Москва)
|2:5
|Динамо (Москва)
|19.10.1996
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|3:2
|Динамо (Москва)
|12.10.1996
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|3:1
|Динамо (Москва)
|02.10.1996
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:1
|Крылья Советов (Самара)
|28.09.1996
|1' -90'
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|2:0
|Динамо (Москва)
|14.09.1996
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:1
|Динамо (Москва)
|05.09.1996
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:3
|ЦСКА (Москва)
|24.08.1996
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|0:1
|Динамо (Москва)
|17.08.1996
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:2
|Динамо (Москва)
|14.08.1996
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|4:2
|Локомотив (Москва)
|10.08.1996
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|3:1
|Балтика (Калининград)
|23.07.1996
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:2
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|20.07.1996
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|4:2
|Динамо (Москва)
|16.07.1996
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:0
|Торпедо-Лужники (Москва)
|10.07.1996
|1' -90'
|Уралмаш (Екатеринбург)
|1:4
|Динамо (Москва)
|06.07.1996
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|03.07.1996
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:1
|Спартак (Москва)
|18.05.1996
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|0:2
|Динамо (Москва)
|08.05.1996
|1' -90'
|Текстильщик (Камышин)
|0:0
|Динамо (Москва)
|04.05.1996
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|4:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|27.04.1996
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:1
|Динамо (Москва)
|21.04.1996
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|0:1
|Ротор (Волгоград)
|14.04.1996
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|0:0
|Динамо (Москва)
|08.04.1996
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:1
|Черноморец (Новороссийск)
|31.03.1996
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|16.03.1996
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|0:0
|Динамо (Москва)
|11.03.1996
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|1:3
|Динамо (Москва)