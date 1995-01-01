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Александр Черников
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Александр Черников
Новости
Александр Черников - новости
Имя
Александр
Отчество
.
Фамилия
Черников
Команда
Завершил карьеру
Гражданство
Позиция
Нападающий
Дата рождения
13 декабря 1970 (53 года)
Рост
175
Вес
70
Статистика
Новости
29 февраля
17:10
«Краснодар ведет переговоры о продлении контрактов с двумя основными полузащитниками
3
Россия
Казахстан
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