|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|15
|1
|0
|2
|2
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.10.1994
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|1:0
|Динамо (Москва)
|02.10.1994
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|2:3
|Динамо (Москва)
|19.09.1994
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:1
|Динамо (Москва)
|09.09.1994
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|2:3
|Динамо (Москва)
|14.08.1994
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:1
|Динамо (Москва)
|03.08.1994
|1' -90'
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|2:2
|Динамо (Москва)
|24.07.1994
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:4
|ЦСКА (Москва)
|20.07.1994
|1' -90'
|Уралмаш (Екатеринбург)
|1:1
|Динамо (Москва)
|10.05.1994
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|5:2
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|28.04.1994
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|6:0
|Уралмаш (Екатеринбург)
|24.04.1994
|1' -90'
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|1:2
|Динамо (Москва)
|03.04.1994
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|1:1
|Динамо (Москва)
|26.03.1994
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:1
|Динамо (Ставрополь)
|15.03.1994
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|0:2
|Динамо (Москва)