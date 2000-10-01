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    Заур Хапов - статистика

    Имя Заур
    Отчество Залимбиевич
    Фамилия Хапов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 21 октября 1964 (58 лет)
    Рост 188
    Вес 87
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Локомотив 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.10.2000 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 1:2 Локомотив (Москва)
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