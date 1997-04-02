|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА
|13
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.06.1997
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|1:1
|ЦСКА (Москва)
|14.06.1997
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:1
|Балтика (Калининград)
|31.05.1997
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|ЦСКА (Москва)
|17.05.1997
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|2:0
|ЦСКА (Москва)
|10.05.1997
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|0:3
|ЦСКА (Москва)
|03.05.1997
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:1
|Черноморец (Новороссийск)
|23.04.1997
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|0:0
|ЦСКА (Москва)
|19.04.1997
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:5
|Торпедо-Лужники (Москва)
|12.04.1997
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|ЦСКА (Москва)
|02.04.1997
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:0
|ЦСКА (Москва)
|16.03.1997
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:0
|ЦСКА (Москва)