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    Гинтарас Стауче - статистика

    Имя Гинтарас
    Отчество Миндаугович
    Фамилия Стауче
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 24 декабря 1969 (53 года)
    Рост 186
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спартак 16 -11 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.08.1994 1' -90' Уралмаш (Екатеринбург) 2:6 Спартак (Москва)
    23.07.1994 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 1:3 Спартак (Москва)
    20.07.1994 1' -90' Динамо-Газовик (Тюмень) 0:0 Спартак (Москва)
    26.05.1994 1' -90' Алания (Владикавказ) 1:0 Спартак (Москва)
    18.05.1994 1' -90' Спартак (Москва) 2:0 ЦСКА (Москва)
    14.05.1994 1' -90' Ротор (Волгоград) 1:1 Спартак (Москва)
    10.05.1994 1' -90' Спартак (Москва) 4:0 Уралмаш (Екатеринбург)
    02.05.1994 1' -90' Локомотив НН (Нижний Новгород) 0:4 Спартак (Москва)
    28.04.1994 1' -90' Спартак (Москва) 2:0 Динамо-Газовик (Тюмень)
    17.04.1994 1' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 1:5 Спартак (Москва)
    09.04.1994 1' -90' Спартак (Москва) 5:0 Крылья Советов (Самара)
    03.04.1994 1' -90' Спартак (Москва) 1:1 Динамо (Москва)
    20.03.1994 1' -90' Спартак (Москва) 3:1 Локомотив (Москва)
    11.03.1994 1' -90' Жемчужина (Сочи) 1:3 Спартак (Москва)
    06.03.1994 1' -90' Динамо (Ставрополь) 1:2 Спартак (Москва)
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