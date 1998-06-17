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    Мирослав Ромащенко - статистика

    Имя Мирослав
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Ромащенко
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 декабря 1973 (49 лет)
    Рост 187
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спартак 18 3 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.10.1998 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 3:1 Спартак (Москва)
    25.10.1998 1' -90' Спартак (Москва) 3:1 Шинник (Ярославль)
    17.10.1998 1' -90' Ротор (Волгоград) 1:2 Спартак (Москва)
    15.07.1998 1' -90' Спартак (Москва) 0:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    08.07.1998 1' -90' Спартак (Москва) 3:0 Балтика (Калининград)
    05.07.1998 1' -90' Тюмень (Тюмень) 0:6 Спартак (Москва)
    01.07.1998 1' -90' Спартак (Москва) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    24.06.1998 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:1 Спартак (Москва)
    21.06.1998 1' -90' Спартак (Москва) 3:1 Ротор (Волгоград)
    17.06.1998 1' -90' Торпедо (Москва) 1:1 Спартак (Москва)
    11.06.1998 1' -90' Спартак (Москва) 2:1 ЦСКА (Москва)
    03.06.1998 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 3:3 Спартак (Москва)
    13.05.1998 1' -90' Динамо (Москва) 0:0 Спартак (Москва)
    09.05.1998 1' -90' Крылья Советов (Самара) 0:2 Спартак (Москва)
    02.05.1998 1' -90' Спартак (Москва) 1:0 Уралан (Элиста)
    05.04.1998 1' -90' Спартак (Москва) 2:0 Локомотив (Москва)
    28.03.1998 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 2:1 Спартак (Москва)
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