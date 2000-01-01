|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак
|15
|1
|0
|4
|0
|Локомотив
|11
|0
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.1994
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:1
|Спартак (Москва)
|28.10.1994
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|2:1
|Динамо (Ставрополь)
|24.10.1994
|1' -90'
|Текстильщик (Камышин)
|0:1
|Спартак (Москва)
|02.10.1994
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|2:6
|Спартак (Москва)
|23.09.1994
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|0:0
|Спартак (Москва)
|19.09.1994
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|3:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|10.09.1994
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:2
|Спартак (Москва)
|04.09.1994
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|26.08.1994
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|0:0
|Ротор (Волгоград)
|03.08.1994
|1' -90'
|Уралмаш (Екатеринбург)
|2:6
|Спартак (Москва)
|27.07.1994
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|1:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|23.07.1994
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:3
|Спартак (Москва)
|26.05.1994
|1' -90'
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|1:0
|Локомотив (Москва)
|14.05.1994
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|0:0
|Локомотив (Москва)
|10.05.1994
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:1
|Ротор (Волгоград)
|23.04.1994
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Локомотив (Москва)
|16.04.1994
|1' -90'
|Текстильщик (Камышин)
|1:1
|Локомотив (Москва)
|08.04.1994
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|0:0
|Динамо (Ставрополь)
|02.04.1994
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|1:2
|Локомотив (Москва)
|29.03.1994
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|2:1
|Крылья Советов (Самара)
|20.03.1994
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|3:1
|Локомотив (Москва)
|15.03.1994
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|0:2
|Динамо (Москва)