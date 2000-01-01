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    Рашид Рахимов - статистика

    Имя Рашид
    Отчество Маматкулович
    Фамилия Рахимов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 марта 1965 (57 лет)
    Рост 182
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спартак 15 1 0 4 0
    Локомотив 11 0 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.1994 1' -90' Локомотив (Москва) 1:1 Спартак (Москва)
    28.10.1994 1' -90' Спартак (Москва) 2:1 Динамо (Ставрополь)
    24.10.1994 1' -90' Текстильщик (Камышин) 0:1 Спартак (Москва)
    02.10.1994 1' -90' Крылья Советов (Самара) 2:6 Спартак (Москва)
    23.09.1994 1' -90' Динамо (Москва) 0:0 Спартак (Москва)
    19.09.1994 1' -90' Спартак (Москва) 3:0 Лада-Тольятти (Тольятти)
    10.09.1994 1' -90' Торпедо (Москва) 2:2 Спартак (Москва)
    04.09.1994 1' -90' Спартак (Москва) 1:0 Торпедо (Москва)
    26.08.1994 1' -90' Спартак (Москва) 0:0 Ротор (Волгоград)
    03.08.1994 1' -90' Уралмаш (Екатеринбург) 2:6 Спартак (Москва)
    27.07.1994 1' -90' Спартак (Москва) 1:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    23.07.1994 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 1:3 Спартак (Москва)
    26.05.1994 1' -90' Локомотив НН (Нижний Новгород) 1:0 Локомотив (Москва)
    14.05.1994 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 0:0 Локомотив (Москва)
    10.05.1994 1' -90' Локомотив (Москва) 1:1 Ротор (Волгоград)
    23.04.1994 1' -90' Торпедо (Москва) 1:1 Локомотив (Москва)
    16.04.1994 1' -90' Текстильщик (Камышин) 1:1 Локомотив (Москва)
    08.04.1994 1' -90' Локомотив (Москва) 0:0 Динамо (Ставрополь)
    02.04.1994 1' -90' Жемчужина (Сочи) 1:2 Локомотив (Москва)
    29.03.1994 1' -90' Локомотив (Москва) 2:1 Крылья Советов (Самара)
    20.03.1994 1' -90' Спартак (Москва) 3:1 Локомотив (Москва)
    15.03.1994 1' -90' Локомотив (Москва) 0:2 Динамо (Москва)
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