|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит
|24
|7
|0
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2001
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:1
|Черноморец (Новороссийск)
|21.10.2001
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:1
|Ротор (Волгоград)
|09.10.2001
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|0:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|16.09.2001
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|0:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|18.08.2001
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|3:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|11.08.2001
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:1
|Крылья Советов (Самара)
|05.08.2001
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:3
|Зенит (Санкт-Петербург)
|11.07.2001
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|1:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|30.06.2001
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:1
|Спартак (Москва)
|24.06.2001
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:4
|Зенит (Санкт-Петербург)
|16.06.2001
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:1
|Сокол (Саратов)
|11.06.2001
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|25.05.2001
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|5:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|19.05.2001
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:1
|Анжи (Махачкала)
|12.05.2001
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|2:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|05.05.2001
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:3
|Торпедо (Москва)
|28.04.2001
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|18.04.2001
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:1
|Динамо (Москва)
|14.04.2001
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|07.04.2001
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:1
|Сатурн (Раменское)
|01.04.2001
|1' -90'
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|0:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|17.03.2001
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|3:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|10.03.2001
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|0:0
|Зенит (Санкт-Петербург)