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    Олег Пашинин - статистика

    Имя Олег
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Пашинин
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 сентября 1974 (48 лет)
    Рост 183
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Локомотив 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.05.2007 1' -90' Сатурн (Раменское) 1:1 Локомотив (Москва)
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