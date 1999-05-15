|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив
|16
|2
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.10.1999
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:0
|Локомотив (Москва)
|24.10.1999
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:0
|ЦСКА (Москва)
|25.09.1999
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:4
|Локомотив (Москва)
|19.09.1999
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:0
|Уралан (Элиста)
|11.09.1999
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|0:2
|Локомотив (Москва)
|21.08.1999
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:4
|Локомотив (Москва)
|28.07.1999
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|1:1
|Локомотив (Москва)
|14.07.1999
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:4
|Локомотив (Москва)
|22.05.1999
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:2
|Локомотив (Москва)
|15.05.1999
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|2:1
|Динамо (Москва)
|09.05.1999
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:4
|Локомотив (Москва)
|02.05.1999
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|1:4
|Локомотив (Москва)
|26.04.1999
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|3:0
|Сатурн (Раменское)