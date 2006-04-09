|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|14
|-15
|0
|4
|1
|Зенит
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.07.2006
|1' -90'
|ФК Москва (Москва)
|1:1
|Динамо (Москва)
|19.07.2006
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:2
|Рубин (Казань)
|11.07.2006
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|2:0
|Динамо (Москва)
|06.07.2006
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:0
|Динамо (Москва)
|15.05.2006
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|0:0
|Спартак (Москва)
|07.05.2006
|1' -90'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|1:0
|Динамо (Москва)
|29.04.2006
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:1
|Луч (Владивосток)
|23.04.2006
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|Динамо (Москва)
|17.04.2006
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|0:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|09.04.2006
|1' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|3:2
|Динамо (Москва)
|31.03.2006
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:1
|Сатурн (Раменское)
|26.03.2006
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:0
|Динамо (Москва)
|18.03.2006
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:1
|Шинник (Ярославль)