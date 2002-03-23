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    Игорь Меньщиков - статистика

    Имя Игорь
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Меньщиков
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 июля 1970 (52 года)
    Рост 187
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уралан 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.03.2002 1' -90' Уралан (Элиста) 1:1 Шинник (Ярославль)
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