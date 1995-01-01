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Вазген Манасян
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Вазген Манасян
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Вазген Манасян - новости
Имя
Вазген
Отчество
Игнатович
Фамилия
Манасян
Команда
Завершил карьеру
Гражданство
Позиция
Нападающий
Дата рождения
13 марта 1958 (65 лет)
Рост
178
Вес
72
Статистика
Новости
9 января
16:27
Умер экс-футболист «Зенита» Вазген Манасян
2
Россия
Казахстан
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