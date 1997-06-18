|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА
|15
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.09.1997
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:3
|Тюмень (Тюмень)
|30.08.1997
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:1
|ЦСКА (Москва)
|16.08.1997
|1' -90'
|Торпедо-Лужники (Москва)
|3:0
|ЦСКА (Москва)
|02.08.1997
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|2:3
|ЦСКА (Москва)
|30.07.1997
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:2
|Ротор (Волгоград)
|16.07.1997
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:1
|Динамо (Москва)
|09.07.1997
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|02.07.1997
|1' -90'
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|3:1
|ЦСКА (Москва)
|25.06.1997
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:2
|Локомотив (Москва)
|18.06.1997
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|1:1
|ЦСКА (Москва)
|14.06.1997
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:1
|Балтика (Калининград)
|31.05.1997
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|ЦСКА (Москва)
|02.04.1997
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:0
|ЦСКА (Москва)
|16.03.1997
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:0
|ЦСКА (Москва)