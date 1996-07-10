Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Евгений Ловчев - статистика

    Полузащитник
    Имя Евгений
    Отчество Евгеньевич
    Фамилия Ловчев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 августа 1975 (47 лет)
    Рост 177
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Локомотив 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.07.1996 1' -90' Ротор (Волгоград) 2:1 Локомотив (Москва)
    • Читайте нас: 
    11