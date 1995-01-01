|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак
|12
|5
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.05.1994
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|1:0
|Спартак (Москва)
|18.05.1994
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|2:0
|ЦСКА (Москва)
|14.05.1994
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:1
|Спартак (Москва)
|10.05.1994
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|4:0
|Уралмаш (Екатеринбург)
|02.05.1994
|1' -90'
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|0:4
|Спартак (Москва)
|28.04.1994
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|2:0
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|17.04.1994
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|1:5
|Спартак (Москва)
|03.04.1994
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|1:1
|Динамо (Москва)
|20.03.1994
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|3:1
|Локомотив (Москва)
|11.03.1994
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|1:3
|Спартак (Москва)
|06.03.1994
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|1:2
|Спартак (Москва)