|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Крылья Советов
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.05.1999
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:2
|Локомотив (Москва)
|15.05.1999
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|0:2
|Крылья Советов (Самара)
|02.05.1999
|1' -90'
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|3:0
|Крылья Советов (Самара)
|25.04.1999
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:2
|Торпедо (Москва)
|17.04.1999
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:1
|Крылья Советов (Самара)
|11.04.1999
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|0:1
|Ротор (Волгоград)
|07.04.1999
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|3:0
|Крылья Советов (Самара)