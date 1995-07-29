|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив
|10
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.10.1995
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:1
|Динамо (Москва)
|21.10.1995
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|0:4
|Локомотив (Москва)
|21.09.1995
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|4:3
|Ротор (Волгоград)
|16.09.1995
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|0:1
|Локомотив (Москва)
|26.08.1995
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:1
|Локомотив (Москва)
|19.08.1995
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|09.08.1995
|1' -90'
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|2:3
|Локомотив (Москва)
|05.08.1995
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:0
|Спартак (Москва)
|29.07.1995
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|0:2
|Локомотив (Москва)