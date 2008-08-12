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    Сергей Кормильцев - статистика

    Имя Сергей
    Отчество Геннадьевич
    Фамилия Кормильцев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 января 1974 (49 лет)
    Рост 184
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.08.2008 1' -90' Динамо (Барнаул) 0:0 Динамо Бр (Брянск)
    12.08.2008 1' -90' Балтика (Калининград) 1:0 Динамо (Барнаул)
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