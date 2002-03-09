|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|10
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.05.2002
|1' -90'
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|0:2
|Динамо (Москва)
|28.04.2002
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|0:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|20.04.2002
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|0:1
|Крылья Советов (Самара)
|13.04.2002
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|3:0
|Динамо (Москва)
|07.04.2002
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|5:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|30.03.2002
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:1
|Динамо (Москва)
|23.03.2002
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:2
|ЦСКА (Москва)
|17.03.2002
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:0
|Динамо (Москва)
|13.03.2002
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:0
|Анжи (Махачкала)
|09.03.2002
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|0:0
|Динамо (Москва)