Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Анатолий Канищев - статистика

    Имя Анатолий
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Канищев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 декабря 1971 (51 год)
    Рост 186
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.04.2000 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 4:0 Динамо (Москва)
    25.03.2000 1' -90' Динамо (Москва) 2:0 Сатурн (Раменское)
    • Читайте нас: 
    11