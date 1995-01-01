|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|13
|3
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.05.1994
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:1
|Динамо (Москва)
|18.05.1994
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:0
|Торпедо (Москва)
|10.05.1994
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|5:2
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|02.05.1994
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|2:2
|Динамо (Москва)
|28.04.1994
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|6:0
|Уралмаш (Екатеринбург)
|24.04.1994
|1' -90'
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|1:2
|Динамо (Москва)
|16.04.1994
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|3:0
|Крылья Советов (Самара)
|09.04.1994
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|03.04.1994
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|1:1
|Динамо (Москва)
|26.03.1994
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:1
|Динамо (Ставрополь)
|19.03.1994
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|0:0
|Динамо (Москва)
|15.03.1994
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|0:2
|Динамо (Москва)