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    Владимир Джубанов - статистика

    Имя Владимир
    Отчество Вячеславович
    Фамилия Джубанов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 декабря 1975 (47 лет)
    Рост 171
    Вес 64
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.08.1997 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 3:1 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    16.07.1997 1' -90' Крылья Советов (Самара) 4:0 Локомотив НН (Нижний Новгород)
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