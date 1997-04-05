|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит
|15
|0
|0
|4
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.09.1997
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)
|23.08.1997
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|3:2
|Торпедо-Лужники (Москва)
|16.08.1997
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|02.08.1997
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|3:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|23.07.1997
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|0:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|03.05.1997
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:0
|Спартак (Москва)
|23.04.1997
|1' -90'
|Торпедо-Лужники (Москва)
|1:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|19.04.1997
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|12.04.1997
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|1:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|05.04.1997
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:1
|Ротор (Волгоград)
|02.04.1997
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|0:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|22.03.1997
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:0
|Динамо (Москва)
|17.03.1997
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Зенит (Санкт-Петербург)