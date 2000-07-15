|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Факел
|23
|2
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2000
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Факел (Воронеж)
|05.11.2000
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|22.10.2000
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:0
|Факел (Воронеж)
|14.10.2000
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|2:2
|Черноморец (Новороссийск)
|01.10.2000
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|0:1
|Факел (Воронеж)
|23.09.2000
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Динамо (Москва)
|27.08.2000
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Анжи (Махачкала)
|13.08.2000
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|5:1
|Факел (Воронеж)
|05.08.2000
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Спартак (Москва)
|15.07.2000
|1' -90'
|Уралан (Элиста)
|0:1
|Факел (Воронеж)
|27.06.2000
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|5:0
|Факел (Воронеж)
|23.06.2000
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:2
|Торпедо (Москва)
|18.06.2000
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|3:1
|Факел (Воронеж)
|12.06.2000
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Сатурн (Раменское)
|08.06.2000
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:2
|Факел (Воронеж)
|07.05.2000
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|2:1
|ЦСКА (Москва)
|30.04.2000
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|3:1
|Факел (Воронеж)
|22.04.2000
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|3:2
|Крылья Советов (Самара)
|08.04.2000
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:1
|Уралан (Элиста)
|01.04.2000
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|1:1
|Факел (Воронеж)
|25.03.2000
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)