Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Александр Гришин - статистика

    Имя Александр
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Гришин
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 ноября 1971 (51 год)
    Рост 178
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Факел 23 2 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2000 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 1:1 Факел (Воронеж)
    05.11.2000 1' -90' Факел (Воронеж) 0:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    22.10.2000 1' -90' Торпедо (Москва) 2:0 Факел (Воронеж)
    14.10.2000 1' -90' Факел (Воронеж) 2:2 Черноморец (Новороссийск)
    01.10.2000 1' -90' Сатурн (Раменское) 0:1 Факел (Воронеж)
    23.09.2000 1' -90' Факел (Воронеж) 1:0 Динамо (Москва)
    27.08.2000 1' -90' Факел (Воронеж) 0:1 Анжи (Махачкала)
    13.08.2000 1' -90' ЦСКА (Москва) 5:1 Факел (Воронеж)
    05.08.2000 1' -90' Факел (Воронеж) 1:0 Спартак (Москва)
    15.07.2000 1' -90' Уралан (Элиста) 0:1 Факел (Воронеж)
    27.06.2000 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 5:0 Факел (Воронеж)
    23.06.2000 1' -90' Факел (Воронеж) 1:2 Торпедо (Москва)
    18.06.2000 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 3:1 Факел (Воронеж)
    12.06.2000 1' -90' Факел (Воронеж) 0:1 Сатурн (Раменское)
    08.06.2000 1' -90' Динамо (Москва) 2:2 Факел (Воронеж)
    07.05.2000 1' -90' Факел (Воронеж) 2:1 ЦСКА (Москва)
    30.04.2000 1' -90' Спартак (Москва) 3:1 Факел (Воронеж)
    22.04.2000 1' -90' Факел (Воронеж) 3:2 Крылья Советов (Самара)
    08.04.2000 1' -90' Факел (Воронеж) 1:1 Уралан (Элиста)
    01.04.2000 1' -90' Алания (Владикавказ) 1:1 Факел (Воронеж)
    25.03.2000 1' -90' Факел (Воронеж) 1:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    • Читайте нас: 
    11