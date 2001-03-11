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    Константин Головской - статистика

    Полузащитник
    Имя Константин
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Головской
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 апреля 1975 (47 лет)
    Рост 182
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 3 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.03.2001 1' -90' Торпедо (Москва) 1:1 Динамо (Москва)
    11.03.2001 1' -90' Динамо (Москва) 0:1 Крылья Советов (Самара)
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