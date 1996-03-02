|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит
|11
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.1996
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|1:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|15.05.1996
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:1
|ЦСКА (Москва)
|08.05.1996
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|20.04.1996
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:2
|Балтика (Калининград)
|13.04.1996
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|3:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|31.03.1996
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|23.03.1996
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|16.03.1996
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:0
|Уралмаш (Екатеринбург)
|09.03.1996
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:0
|Торпедо-Лужники (Москва)
|02.03.1996
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)