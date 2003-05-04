|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак
|10
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.09.2003
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|2:0
|Алания (Владикавказ)
|13.09.2003
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|2:2
|Алания (Владикавказ)
|09.08.2003
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|3:0
|Алания (Владикавказ)
|02.08.2003
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:1
|Алания (Владикавказ)
|19.07.2003
|1' -90'
|Уралан (Элиста)
|2:1
|Алания (Владикавказ)
|23.06.2003
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|3:2
|Спартак (Москва)
|11.06.2003
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|2:1
|Спартак (Москва)
|31.05.2003
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|1:0
|Спартак (Москва)
|25.05.2003
|Был в запасе
|Спартак (Москва)
|2:1
|Динамо (Москва)
|04.05.2003
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|3:0
|Спартак (Москва)
|23.04.2003
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|1:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|19.04.2003
|1' -90'
|Уралан (Элиста)
|1:2
|Спартак (Москва)
|13.04.2003
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|1:1
|Крылья Советов (Самара)
|06.04.2003
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|3:2
|Спартак (Москва)
|15.03.2003
|1' -90'
|Торпедо-Металлург (Москва)
|0:0
|Спартак (Москва)