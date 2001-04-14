|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Крылья Советов
|3
|0
|0
|2
|0
|Динамо
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2001
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|4:1
|Динамо (Москва)
|18.07.2001
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|3:3
|Динамо (Москва)
|11.07.2001
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|0:4
|Торпедо (Москва)
|10.06.2001
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Крылья Советов (Самара)
|18.04.2001
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:2
|Крылья Советов (Самара)
|14.04.2001
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|0:0
|Анжи (Махачкала)