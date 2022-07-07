Александр Антонюк - статистика
#9 | Полузащитник
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Антонюк
|Команда
|Милсами
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кишинев
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 января 1989 (34 года)
|Рост
|180
|Вес
|71
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Антонюк
|Команда
|Милсами
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кишинев
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 января 1989 (34 года)
|Рост
|180
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Милсами
|4
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -90'
|Милсами (Оргеев)
|1:4
|КуПС (Купио)
|45' 72'
|21.07.2022
|1' -90'
|КуПС (Купио)
|2:2
|Милсами (Оргеев)
|14.07.2022
|1' -68'
|Милсами (Оргеев)
|2:0
|Паневежис (Паневежис)
|13'
|07.07.2022
|1' -90'
|Паневежис (Паневежис)
|0:0
|Милсами (Оргеев)