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Александр Антонюк
Статистика
Александр Антонюк - статистика
Завершил карьеру
19 января 1989 (37), Кишинев
#16 | Полузащитник
180 см | 71 кг
Молдова | Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига конференций 2023/2024
Лига конференций 2022/2023
Лига конференций 2021/2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
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Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. Молодежное первенство 2011/2012
Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Молодежное первенство 2010
Россия. Премьер-Лига 2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Милсами
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 1 раунд
Милсами
0 : 1
20.07.2023
Паневежис
1' - 72'
Лига конференций, 1 раунд
Паневежис
2 : 2
13.07.2023
Милсами
1' - 78'
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