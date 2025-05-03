Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кайл Бартли - статистика

Завершил карьеру
22 мая 1991 (35), Манчестер
#5 | Защитник
191 см | 77 кг
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вест Бромвич
29
0
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Вест Бромвич
5 : 3
03.05.2025
Лутон Таун
1' - 53'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Кардифф
0 : 0
26.04.2025
Вест Бромвич
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Вест Бромвич
1 : 3
21.04.2025
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Ковентри
2 : 0
18.04.2025
Вест Бромвич
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Вест Бромвич
2 : 1
12.04.2025
Уотфорд
1' - 90'
78'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Бристоль Сити
2 : 1
08.04.2025
Вест Бромвич
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Вест Бромвич
0 : 1
05.04.2025
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Норвич Сити
1 : 0
29.03.2025
Вест Бромвич
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Вест Бромвич
1 : 1
15.03.2025
Халл Сити
1' - 90'
81'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Вест Бромвич
1 : 0
08.03.2025
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
60'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Лидс
1 : 1
01.03.2025
Вест Бромвич
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Вест Бромвич
2 : 1
08.02.2025
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Плимут Аргайл
2 : 1
01.02.2025
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Суонси
1 : 1
04.01.2025
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Вест Бромвич
3 : 1
01.01.2025
Престон
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
29.12.2024
Вест Бромвич
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Дерби Каунти
2 : 1
26.12.2024
Вест Бромвич
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Вест Бромвич
2 : 0
22.12.2024
Бристоль Сити
1' - 90'
80'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Уотфорд
2 : 1
15.12.2024
Вест Бромвич
1' - 65'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Вест Бромвич
2 : 0
11.12.2024
Ковентри
71' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вест Бромвич
2 : 2
08.12.2024
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
1 : 1
30.11.2024
Вест Бромвич
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сандерленд
0 : 0
26.11.2024
Вест Бромвич
46' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Оксфорд
1 : 1
19.10.2024
Вест Бромвич
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Вест Бромвич
0 : 0
05.10.2024
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Вест Бромвич
0 : 1
01.10.2024
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 2
28.09.2024
Вест Бромвич
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вест Бромвич
1 : 0
21.09.2024
Плимут Аргайл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Портсмут
0 : 3
15.09.2024
Вест Бромвич
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Вест Бромвич
1 : 0
31.08.2024
Суонси
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Сток Сити
1 : 2
24.08.2024
Вест Бромвич
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Вест Бромвич
0 : 0
17.08.2024
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 3
10.08.2024
Вест Бромвич
1' - 90'
Главные новости
Бабич ответил на слова из «Зенита», что «Спартак» не претендует на чемпионство
19:47
Определен клуб РПЛ с худшей трансферной работой летом
19:27
Российский тренер произвел фурор в Италии
19:20
1
АПЛ. «Брайтон» отпинал «Арсенал» (3:0), у команды Артеты первая потеря в сезоне
18:56
Символическая сборная 9-го тура РПЛ по версии Радимова
18:46
3
Писарский намерен идти в Федеральный суд Швейцарии
17:58
4
Колосков констатировал развал команды РПЛ
17:25
2
В РПЛ в ближайшие дни ожидаются минимум две отставки
16:29
4
«Утомил»: российского тренера отправили на пенсию
16:13
3
Реакция игроков «Енисея» на уход Ташуева: «Пусть идет с богом»
15:32
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+