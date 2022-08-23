Кайл Бартли - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Кайл
|Фамилия
|Бартли
|Команда
|Вест Бромвич
|Состав
|Основной
|Родной город
|Манчестер
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 мая 1991 (31 год)
|Рост
|191
|Вес
|77
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Кайл
|Фамилия
|Бартли
|Команда
|Вест Бромвич
|Состав
|Основной
|Родной город
|Манчестер
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 мая 1991 (31 год)
|Рост
|191
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вест Бромвич
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)