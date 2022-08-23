Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кайл Бартли - статистика

    #27 | Защитник
    Имя Кайл
    Фамилия Бартли
    Команда Вест Бромвич
    Состав Основной
    Родной город Манчестер
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 мая 1991 (31 год)
    Рост 191
    Вес 77
    Стоимость:
    € 900
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вест Бромвич 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 1' -90' Дерби Каунти (Дерби) 1:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    • Читайте нас: 
    11