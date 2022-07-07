Камил Гросицки - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Камил
|Фамилия
|Гросицки
|Команда
|Погонь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Щецин
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 июня 1988 (34 года)
|Рост
|177
|Вес
|72
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Камил
|Фамилия
|Гросицки
|Команда
|Погонь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Щецин
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 июня 1988 (34 года)
|Рост
|177
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Погонь
|4
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -72'
|Брондбю (Бреннбю)
|4:0
|Погонь (Щецин)
|29'
|21.07.2022
|1' -90'
|Погонь (Щецин)
|1:1
|Брондбю (Бреннбю)
|85'
|14.07.2022
|1' -86'
|КР Рейкьявик (Рейкьявик)
|1:0
|Погонь (Щецин)
|07.07.2022
|1' -90'
|Погонь (Щецин)
|4:1
|КР Рейкьявик (Рейкьявик)