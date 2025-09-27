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Кевин Кампль
Статистика
Кевин Кампль - статистика
Завершил карьеру
9 октября 1990 (35), Золинген
#44 | Полузащитник
180 см | 70 кг
Словения
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Лига Европы 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
РБ Лейпциг
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 5 тур
Вольфсбург
0 : 1
27.09.2025
РБ Лейпциг
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
РБ Лейпциг
3 : 1
20.09.2025
Кельн
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Майнц
0 : 1
13.09.2025
РБ Лейпциг
90' - 90'
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