Статистика по турнирам

Германия. Бундеслига 2025/2026 Германия. Бундеслига 2024/2025 Германия. Кубок 2024/2025 Лига чемпионов 2024/2025 Германия. Бундеслига 2023/2024 Германия. Кубок 2023/2024 Лига чемпионов 2023/2024 Суперкубок Германии 2023 Германия. Бундеслига 2022/2023 Германия. Кубок 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Суперкубок Германии 2022 Германия. Бундеслига 2021/2022 Германия. Кубок 2021/2022 Лига Европы 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Германия. Бундеслига 2020/2021 Германия. Кубок 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Германия. Бундеслига 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Германия. Бундеслига 2018/2019 Германия. Кубок 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Германия. Бундеслига 2017/2018 Германия. Кубок 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Германия. Бундеслига 2016/2017 Германия. Кубок 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Германия. Бундеслига 2015/2016 Германия. Кубок 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Германия. Бундеслига 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Лига Европы 2013/2014 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Лига Европы 2010/2011