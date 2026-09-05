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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Эрзурумспор
Эртугрул Ташкыран
Статистика
€ 100 тыс
Эртугрул Ташкыран - статистика
Эрзурумспор
5 ноября 1989 (36)
#1 | Вратарь
191 см | 82 кг
Турция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 4 тур
Эрзурумспор
1 : 0
05.09.2026
Коньяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Генчлербирлиги
1 : 1
28.08.2026
Эрзурумспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Эрзурумспор
0 : 4
21.08.2026
Галатасарай
Был в запасе
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2026/2027
Турция. Кубок 2025/2026
Турция. Суперлига 2025/2026
Турция. Суперлига 2024/2025
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Турция. Суперлига 2019/2020
Турция. Суперлига 2018/2019
Лига чемпионов 2016/2017
Турция. Суперлига 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эрзурумспор
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 4 тур
Эрзурумспор
1 : 0
05.09.2026
Коньяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Генчлербирлиги
1 : 1
28.08.2026
Эрзурумспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Эрзурумспор
0 : 4
21.08.2026
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 1 тур
Амед
3 : 0
16.08.2026
Эрзурумспор
Был в запасе
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