Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Анхель
Статистика
Анхель - статистика
Завершил карьеру
26 апреля 1987 (39), Санта-Крус-де-Тенерифе
#9 | Нападающий
172 см | 64 кг
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Сегунда 2023/2024
Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Примера 2022/2023
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Испания. Примера 2019/2020
Лига Европы 2019/2020
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Примера 2018/2019
Испания. Примера 2017/2018
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Кубок 2013/2014
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Испания. Примера 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тенерифе
24
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 42 тур
Альмерия
2 : 0
01.06.2025
Тенерифе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 41 тур
Тенерифе
0 : 1
25.05.2025
Овьедо
Был в запасе
Испания. Сегунда, 40 тур
Картахена
1 : 0
17.05.2025
Тенерифе
78' - 90'
Испания. Сегунда, 39 тур
Тенерифе
0 : 0
11.05.2025
Расинг де Феррол
Был в запасе
Испания. Сегунда, 38 тур
Леванте
1 : 1
04.05.2025
Тенерифе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 37 тур
Тенерифе
1 : 1
27.04.2025
Эйбар
Был в запасе
Испания. Сегунда, 36 тур
Депортиво
0 : 0
20.04.2025
Тенерифе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 35 тур
Тенерифе
0 : 0
12.04.2025
Бургос
81' - 90'
Испания. Сегунда, 34 тур
Спортинг
1 : 3
05.04.2025
Тенерифе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 33 тур
Тенерифе
2 : 1
28.03.2025
Гранада
1' - 56'
Испания. Сегунда, 32 тур
Тенерифе
2 : 1
23.03.2025
Кадис
Был в запасе
Испания. Сегунда, 31 тур
Расинг
2 : 1
16.03.2025
Тенерифе
Был в запасе
90'
Испания. Сегунда, 30 тур
Тенерифе
2 : 0
09.03.2025
Уэска
Был в запасе
Испания. Сегунда, 29 тур
Мирандес
2 : 0
03.03.2025
Тенерифе
46' - 90'
Испания. Сегунда, 28 тур
Малага
1 : 0
21.02.2025
Тенерифе
68' - 90'
Испания. Сегунда, 27 тур
Тенерифе
2 : 3
15.02.2025
Кордоба
Был в запасе
Испания. Сегунда, 26 тур
Эльче
2 : 0
09.02.2025
Тенерифе
86' - 90'
Испания. Сегунда, 25 тур
Тенерифе
3 : 1
02.02.2025
Альбасете
Был в запасе
Испания. Сегунда, 19 тур
Тенерифе
0 : 0
29.01.2025
Депортиво
1' - 65'
Испания. Сегунда, 24 тур
Тенерифе
0 : 1
25.01.2025
Эльденсе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 23 тур
Сарагоса
2 : 2
19.01.2025
Тенерифе
81' - 90'
Испания. Сегунда, 22 тур
Тенерифе
2 : 0
11.01.2025
Кастельон
86' - 90'
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
0 : 3
07.01.2025
Леванте
1' - 46'
Испания. Сегунда, 21 тур
Бургос
1 : 0
22.12.2024
Тенерифе
86' - 90'
Испания. Сегунда, 20 тур
Уэска
1 : 0
19.12.2024
Тенерифе
1' - 65'
Испания. Сегунда, 18 тур
Кордоба
3 : 0
08.12.2024
Тенерифе
1' - 46'
10'
10'
Испания. Сегунда, 17 тур
Тенерифе
1 : 1
30.11.2024
Эльче
1' - 71'
Испания. Сегунда, 12 тур
Расинг де Феррол
1 : 1
28.10.2024
Тенерифе
89' - 90'
Испания. Сегунда, 11 тур
Тенерифе
0 : 0
24.10.2024
Малага
59' - 90'
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
4 : 0
19.10.2024
Тенерифе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 9 тур
Тенерифе
2 : 3
11.10.2024
Сарагоса
1' - 46'
Испания. Сегунда, 8 тур
Тенерифе
2 : 0
05.10.2024
Картахена
1' - 58'
Испания. Сегунда, 7 тур
Кастельон
2 : 1
29.09.2024
Тенерифе
46' - 90'
63'
Испания. Сегунда, 5 тур
Эйбар
1 : 0
14.09.2024
Тенерифе
75' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Тенерифе
0 : 1
06.09.2024
Расинг
1' - 60'
Испания. Сегунда, 3 тур
Кадис
2 : 2
31.08.2024
Тенерифе
1' - 62'
Испания. Сегунда, 2 тур
Тенерифе
0 : 1
24.08.2024
Альмерия
1' - 73'
Испания. Сегунда, 1 тур
Эльденсе
2 : 1
19.08.2024
Тенерифе
1' - 81'
Главные новости
«Регламент имеет серую зону»: глава РПЛ высказался о позднем выходе Мостового против «Зенита»
15:27
1
Видео
Игрок «Зенита-2» повторил знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
14:59
1
Сафонова обязали явиться в суд Москвы за день до матча с «Барселоной»
14:10
3
Стало известно, вернется ли Головин в РПЛ
13:47
Агент жестко разоблачил личность Галицкого: «Давным-давно стоит снять розовые очки»
13:31
13
Генич публично оскорбил клуб РПЛ
13:19
2
Агент прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
13:09
3
«Унион» обвинил Ямаля в 0:7 от «Баварии»
12:07
1
Европейский клуб отказался от Дзюбы
11:39
1
«Совсем неудачно»: Генич – об игроке «Спартака» в матче с «Факелом»
11:03
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+