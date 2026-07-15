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Черногория. Первая Лига
Команды
Сутьеска
Марко Симун
Статистика
€ 700 тыс
Марко Симун - статистика
Сутьеска
16 июня 2001 (25)
#77 | Полузащитник
180 см
Черногория
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, 1 раунд
Сутьеска
0 : 2
15.07.2026
Кайрат
1' - 57'
25'
Лига чемпионов, 1 раунд
Кайрат
2 : 1
08.07.2026
Сутьеска
1' - 84'
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Лига конференций 2025/2026
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сутьеска
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 1 раунд
Сутьеска
0 : 2
15.07.2026
Кайрат
1' - 57'
25'
Лига чемпионов, 1 раунд
Кайрат
2 : 1
08.07.2026
Сутьеска
1' - 84'
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