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ТНС
Рис Хьюз
Статистика
Рис Хьюз - статистика
ТНС
21 сентября 2001 (24), Рексем
#20 | Полузащитник
Уэльс
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, 1 раунд
ТНС
1 : 2
14.07.2026
Сабах
1' - 90'
48'
Лига чемпионов, 1 раунд
Сабах
2 : 0
07.07.2026
ТНС
1' - 90'
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2026/2027
Команда
И
Г
П
Ж
К
ТНС
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 1 раунд
ТНС
1 : 2
14.07.2026
Сабах
1' - 90'
48'
Лига чемпионов, 1 раунд
Сабах
2 : 0
07.07.2026
ТНС
1' - 90'
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