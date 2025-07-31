Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Жарко Томашевич
Статистика
Жарко Томашевич - статистика
Завершил карьеру
22 февраля 1990 (36), Плиевлиа
#5 | Защитник
190 см
Черногория
Статистика
Новости
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига конференций 2025/2026
Лига конференций 2024/2025
Казахстан. Премьер-лига 2023
Лига Европы 2023/2024
Лига конференций 2023/2024
Лига чемпионов 2023/2024
Отбор ЧЕ-2024 2023
Товарищеские матчи. Сборные 2023
Казахстан. Премьер-лига 2022
Лига конференций 2022/2023
Лига наций 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Казахстан. Премьер-лига 2021
Лига конференций 2021/2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Лига Европы 2019/2020
Отбор ЧЕ-2020 2019
Бельгия. Про-Лига 2018/2019
Бельгия. Плей-офф 2017/2018
Бельгия. Про-Лига 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Бельгия. Плей-офф 2016/2017
Бельгия. Про-Лига 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Лига Европы 2009/2010
Чемпионат Португалии 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дечич
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Рапид
4 : 2
31.07.2025
Дечич
1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Дечич
0 : 2
24.07.2025
Рапид
1' - 90'
Лига конференций, 1 раунд
Силекс
2 : 1
17.07.2025
Дечич
1' - 90'
Лига конференций, 1 раунд
Дечич
2 : 0
10.07.2025
Силекс
1' - 90'
Главные новости
Агент жестко разоблачил личность Галицкого: «Давным-давно стоит снять розовые очки»
13:31
1
Генич публично оскорбил клуб РПЛ
13:19
1
Агент прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
13:09
2
«Унион» обвинил Ямаля в 0:7 от «Баварии»
12:07
1
Европейский клуб отказался от Дзюбы
11:39
«Совсем неудачно»: Генич – об игроке «Спартака» в матче с «Факелом»
11:03
1
Нашелся тренер, готовый взять Мостового в свой штаб
10:55
2
Канчельскис призвал российских футболистов уезжать из России
10:31
16
«Болельщики сильно обидятся»: Генич сказал горькую правду о клубе РПЛ
09:24
1
Ловчев раскрыл свое отношение к алкоголю
09:14
6
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+