Статистика по турнирам

Лига конференций 2025/2026 Лига конференций 2024/2025 Казахстан. Премьер-лига 2023 Лига Европы 2023/2024 Лига конференций 2023/2024 Лига чемпионов 2023/2024 Отбор ЧЕ-2024 2023 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Казахстан. Премьер-лига 2022 Лига конференций 2022/2023 Лига наций 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Казахстан. Премьер-лига 2021 Лига конференций 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Лига Европы 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Бельгия. Про-Лига 2018/2019 Бельгия. Плей-офф 2017/2018 Бельгия. Про-Лига 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Бельгия. Плей-офф 2016/2017 Бельгия. Про-Лига 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Лига Европы 2009/2010 Чемпионат Португалии 2009/2010