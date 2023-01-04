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    Ромелу Лукаку - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Ромелу
    Фамилия Лукаку
    Команда Интер
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 мая 1993 (29 лет)
    Рост 191
    Вес 84
    Стоимость:
    € 55,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 70' - 90' Интер 2:0 Лечче Италия. Серия А, 25 тур
    26.02.2023 1' - 64' Болонья 1:0 Интер Италия. Серия А, 24 тур
    22.02.2023 58' - 90' Интер 1:0 Порту Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    86'
    18.02.2023 1' - 66' Интер 3:1 Удинезе Италия. Серия А, 23 тур
    20' 22'
    13.02.2023 1' - 66' Сампдория 0:0 Интер Италия. Серия А, 22 тур
    Статистика по турнирам
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