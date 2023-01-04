Ромелу Лукаку - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Ромелу
|Фамилия
|Лукаку
|Команда
|Интер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|191
|Вес
|84
Стоимость:
€ 55,00
млн
|Имя
|Ромелу
|Фамилия
|Лукаку
|Команда
|Интер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|191
|Вес
|84
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|70' - 90'
|Интер
|2:0
|Лечче
|Италия. Серия А, 25 тур
|26.02.2023
|1' - 64'
|Болонья
|1:0
|Интер
|Италия. Серия А, 24 тур
|22.02.2023
|58' - 90'
|Интер
|1:0
|Порту
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|86'
|18.02.2023
|1' - 66'
|Интер
|3:1
|Удинезе
|Италия. Серия А, 23 тур
|20' 22'
|13.02.2023
|1' - 66'
|Сампдория
|0:0
|Интер
|Италия. Серия А, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Интер
|13
|2
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|70' -90'
|Интер (Милан)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|26.02.2023
|1' -64'
|Болонья (Болонья)
|1:0
|Интер (Милан)
|18.02.2023
|1' -66'
|Интер (Милан)
|3:1
|Удинезе (Удине)
|20' 22'
|13.02.2023
|1' -66'
|Сампдория (Генуя)
|0:0
|Интер (Милан)
|05.02.2023
|71' -90'
|Интер (Милан)
|1:0
|Милан (Милан)
|28.01.2023
|77' -90'
|Кремонезе (Кремона)
|1:2
|Интер (Милан)
|23.01.2023
|77' -90'
|Интер (Милан)
|0:1
|Эмполи (Эмполи)
|07.01.2023
|55' -90'
|Монца (Монца)
|2:2
|Интер (Милан)
|04.01.2023
|1' -64'
|Интер (Милан)
|1:0
|Наполи (Неаполь)
|29.10.2022
|68' -90'
|Интер (Милан)
|3:0
|Сампдория (Генуя)
|26.08.2022
|1' -69'
|Лацио (Рим)
|3:1
|Интер (Милан)
|20.08.2022
|1' -68'
|Интер (Милан)
|3:0
|Специя (Ла Специя)
|35'
|13.08.2022
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:2
|Интер (Милан)
|2'