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    Даррен Уорд - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Даррен
    Фамилия Уорд
    Команда Суиндон Таун
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 сентября 1978 (44 года)
    Рост 191
    Вес 91
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Портсмут 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.05.2010 46' -90' Портсмут (Портсмут) 3:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
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