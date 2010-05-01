Даррен Уорд - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Даррен
|Фамилия
|Уорд
|Команда
|Суиндон Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 сентября 1978 (44 года)
|Рост
|191
|Вес
|91
|Имя
|Даррен
|Фамилия
|Уорд
|Команда
|Суиндон Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 сентября 1978 (44 года)
|Рост
|191
|Вес
|91
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Портсмут
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.05.2010
|46' -90'
|Портсмут (Портсмут)
|3:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)